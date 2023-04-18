Подмосковье 18 апреля 2023, 13:42 Дольщики одного из крупнейших жилых комплексов в Лобне получили ключи от квартир

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Дольщики из Лобни получили ключи от квартир в новой 17-этажке в микрорайоне Катюшки. Дом № 6 находится в жилом комплексе «Лобня-Сити», в нем располагаются 288 квартир.

На первом этаже дома работают магазины, кафе и службы быта. Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки, есть автомобильная парковка.

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«Очень ждали. Когда уже сняли забор, мы каждый день ходили смотреть на дом. Спокойный район, быстро все застраивается, удобно для жизни», — поделился новосел Артем Аюпов.

Микрорайон Катюшки — один из самых новых в Лобне, поэтому в нем есть все для комфортного проживания.

«Очень приятно смотреть, что уже шесть домов введены в эксплуатацию. <…> Несмотря на все санкционные барьеры, мы смогли найти альтернативы, смогли справиться», — сказал генеральный директор ООО «Панорама» Илья Кузнецов.

Жилой комплекс «Лобня-Сити» почти достроен. Последний дом № 7 будет заселен в 2024 году, тогда же откроются детский сад и школа.

«Это долгожданное событие как для города, так и для людей. <…> Мы завершаем строительство еще одного дома — это дом № 7. Еще у нас идет активная стадия строительства школы на 2200 мест. Планируется открыть ее к сентябрю 2024 года», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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