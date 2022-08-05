Дольщики одиннадцати ЖК в Подмосковье получат компенсации

Фонд развития территорий Московской области в июле 2022 года принял решение о выплате компенсаций дольщикам, требования которых были учтены конкурсным управляющим после рассмотрения объектов на Наблюдательном совете. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики региона.

Выплаты получат дольщики следующих жилых комплексов — ЖК «Киово» в г. о. Лобня, ЖК «Ренессанс» и ЖК «Эстет» в г. о. Подольск, ЖК «Митино Сити» в Красногорске, ЖК «Литвиново Сити» в Щелкове, ЖК «Банный» в г. о. Ступино, ЖК «Новые Островцы» и ЖК «Родники» в Раменском округе, ЖК «Восточный» в Истре, ЖК «Марьинский» в Богородском округе, ЖК «Сходня Парк» в Химках.

Чтобы записаться на выплату компенсаций, дольщикам необходимо позвонить по телефону горячей линии: 8-800-7007-214 или заполнить форму на официальном сайте Фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении проблем обманутых дольщиков в Подмосковье к 2023 году.