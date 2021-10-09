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    09 октября 2021, 22:06

    Дольщики из Одинцово получили ключи от квартир в ЖК «Изумрудная долина»

    глава Одинцово Андрей Иванов: дольщики квартала ЖК «Изумрудная долина» получили ключи от квартир

    Анастасия Кукова

    После окончания строительства четырех домов в квартале № 5 жилого комплекса «Изумрудная долина» дольщики получили ключи от новых квартир. Их вручил глава городского округа Одинцово Андрей Иванов. По его словам, до конца года завершится строительство еще семи домов.

    Пресс-служба администрации Одинцовского округа Московской области.

    Он рассказал, что за последние два года ключи от нового жилья получили 1015 человек. Были построены 24 дома.

    «Сейчас мы ввели в эксплуатацию четыре дома в квартале № 5 и начали вручать ключи дольщикам этих корпусов. Осталось еще семь домов на 272 квартиры, их строительство на финишной прямой. Работы идут в хорошем темпе», — приводит его слова пресс-служба администрации Одинцовского округа Московской области.

    Иванов назвал комплекс «многострадальным». Строительство началось еще в 2012 году, но к 2017 году оно полностью остановилось. Было возбуждено уголовное дело в отношении дольщика и его банкротства. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев смог найти инвесторов, которые в 2018 году продолжили строительство комплекса.

    Глава округа сообщил, что запланировано возведение школы на 1,1 тысячу мест, поликлиники на 120 посещений в смену и детских садов на 520 мест.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне сообщил, что в этом году в Подмосковье 15,5 тысячи обманутых дольщиков получат свои квартиры.