Дольщики из Одинцово получили ключи от квартир в ЖК «Изумрудная долина»

После окончания строительства четырех домов в квартале № 5 жилого комплекса «Изумрудная долина» дольщики получили ключи от новых квартир. Их вручил глава городского округа Одинцово Андрей Иванов. По его словам, до конца года завершится строительство еще семи домов.

Он рассказал, что за последние два года ключи от нового жилья получили 1015 человек. Были построены 24 дома.

«Сейчас мы ввели в эксплуатацию четыре дома в квартале № 5 и начали вручать ключи дольщикам этих корпусов. Осталось еще семь домов на 272 квартиры, их строительство на финишной прямой. Работы идут в хорошем темпе», — приводит его слова пресс-служба администрации Одинцовского округа Московской области.

Иванов назвал комплекс «многострадальным». Строительство началось еще в 2012 году, но к 2017 году оно полностью остановилось. Было возбуждено уголовное дело в отношении дольщика и его банкротства. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев смог найти инвесторов, которые в 2018 году продолжили строительство комплекса.

Глава округа сообщил, что запланировано возведение школы на 1,1 тысячу мест, поликлиники на 120 посещений в смену и детских садов на 520 мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне сообщил, что в этом году в Подмосковье 15,5 тысячи обманутых дольщиков получат свои квартиры.