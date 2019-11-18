Дольщики из Королева получили ключи от квартир. Они сняли фильм о проблемной стройке, и это сработало

В Доме правительства Московской области вручили ключи обманутым дольщикам из Королева. С 2017 года они ждали окончания строительства ЖК на улице Лермонтова. Однако и история отличается от историй других дольщиков, ведь они решили бороться с недобросовестным застройщиком и сняли про стройку документальный фильм.

Юлия и Вячеслав Локтевы родились на Дальнем Востоке, там же они встретились и поженились. Однажды они приехали к родственникам в Королев и уезжать уже не захотели. «Нам понравилось здесь — ритм жизни бешеный, все это, конечно, захватило», — рассказала Юлия.

В 2017 году Локтевы взяли ипотеку и купили квартиру в жилом комплексе на улице Лермонтова. Но новоселье отметить им так и не удалось. Застройщик тянул со сдачей дома. Тогда супруги решили создать инициативную группу и «атаковать» застройщика.

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Чаще всего в таких случаях застройщик объявляет о банкротстве. А потом дольщикам приходится долго ждать, пока найдется новый. Но в этот раз все прошло быстро: «Строй-эксперт» получил дополнительное финансирование и довел стройку до конца.

На время строительства ЖК инициативную группу — а это более 300 человек — возглавил Алексей Федоров. «Год назад подучилось, что дом вообще замер, и ничего не происходило. И мне супруга говорит: «Леш, подключайся», — рассказал мужчина.

Под его руководством дольщики сняли документальный фильм о проблемной стройке на Лермонтова, 10. «После выхода фильма прошло два дня, и дом ввели в эксплуатацию. Вот этот эффект — просто бомба», поделился Алексей.

Пока снимали фильм, дольщики познакомились еще ближе, сплотились. Случайно узнали, что сын будущей соседки вырос из своего инвалидного кресла. За четыре часа сообща они собрали больше 100 тысяч рублей на новое.

На вручении ключей в подмосковном Доме правительства дольщики ЖК на Лермонтова, 10 выглядели настоящими победителями. Первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова отметила, что ключи от квартир получили 387 дольщиков, они ждали этого с 2017 года.

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«Предстоит еще очень большая работа. В 2018 году были восстановлены права 10,5 тысячи обманутых дольщиков, в этом году, на сегодняшний день уже вручены ключи более чем 15 тысячам, планируем до конца года вручить ключи еще 3,5 тысячи обманутых дольщиков», — заявила Апполинарова.

Семья Локтевых в Красногорск приехать не смогла, но соседи обещали снять короткометражку по итогам события. В этом у дольщиков многоэтажки в Королеве теперь большой опыт.