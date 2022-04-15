Дольщики двух ЖК в Истре получат свои квартиры в следующем году

Последние несколько лет обманутые дольщики ЖК «Малая Истра» слабо верили в то, что когда-нибудь они смогут въехать в свое жилье. К счастью, ситуация кардинально изменилась — комплекс будет достроен, это значит, что 716 дольщиков наконец-то получат ключи от своих квартир.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы планируем в этом году завершить строительно-монтажные работы всех восьми домов», — сообщил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.

Возобновленная стройка началась с демонтажа. Сейчас можно наблюдать, как разбирают балконы, убирают кирпич. Это и есть подготовительные работы перед масштабным строительством.

Источник фото: телеканал «360»

Не обошли стороной и недостроенный детский сад. Глава Истры Татьяна Витушева пояснила, что этот объект скоро примут в муниципальную собственность, а решение о его дальнейшем строительстве будет принято в ближайшее время.

«Андрей Юрьевич дал указание профильным своим министерствам, чтобы они коллегиально рассмотрели этот вопрос», — сообщила глава г. о. Истра Татьяна Витушева,

Строительные работы в жилищном комплексе начнутся уже в июне этого года. Аналогичная ситуация и в микрорайоне «Восточный». Тут достроят семь домов.

Дольщики смогут в режиме онлайн отслеживать темпы строительства. А профильные ведомства будут контролировать качество выполненных работ.

Источник фото: телеканал «360»

До конца этого года планируется завершить все работы в обоих ЖК. Уже в первом квартале 2023 года дольщики наконец-то смогут отметить свое долгожданное новоселье.

Ранее в областном правительстве сообщили, что к 2023 году в Подмосковье не должно остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона Андрей Воробьев поставил по итогам встречи с президентом.