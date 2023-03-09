09 марта 2023, 11:06
Дольщики дома №17 в ЖК «Малая Истра» начали получать ключи от квартир
Жители ЖК «Малая Истра» продолжают получать ключи от заветных квартир. На этот раз новоселье готовятся справлять дольщики дома № 17.
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Многоквартирный жилой дом поставили на кадастр в феврале 2023 года. «Малую Истру» начинала строить «Компания Промсервис», которая позже была признана банкротом. Восемь домов решили достраивать с помощью Фонда Развития территорий, а остальным участникам долевого строительства постановили выплатить компенсации.
Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья завершил возведение дома № 17 в конце прошлого года.
Губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.
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