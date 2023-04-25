Подмосковье 25 апреля 2023, 10:52 Дольщики дома на Пионерской улице в Подольске получат ключи от квартир в этом году

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Дом № 15, корпус 1 на Пионерской улице в Подольске получил заключение о соответствии проектной документации. Здание прошло финальную проверку перед вводом в эксплуатацию и вручением ключей дольщикам.

Участие в осмотре дома вместе с дольщиками принял министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. Он попросил обратить особое внимание на недочеты, чтобы строители успели их исправить до заселения жильцов.

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Разрешение на строительство дома в 2011 году получила «Региональная перерабатывающая компания». За три года застройщик возвел только цокольный этаж. Тогда Минбанк, который финансировал строительство, обратился к властям Подмосковья с просьбой передать обязательства подрядчику банка. Работы возобновились в 2018 году, но уже в следующем году были вновь приостановлены из-за санкций. Дом построили на 65%.

Долгострой передали Фонду защиты прав дольщиков в 2021 году, и наконец многоэтажку достроили. В вопросе с обманутыми дольщиками в Подольске до конца года поставят точку.

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