Подмосковье 29 декабря 2022, 13:21 Дольщики долгожданного ЖК «Новокосино-2» в Реутове начали получать ключи от квартир

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Корпус одного из самых долгожданных ЖК в Реутове — «Новокосино-2» — сдали. Первые дольщики уже получили ключи от квартир. Дом стал первым в регионе, достраиваемым по программе правительства Подмосковья и Фонда защиты прав участников долевого строительства.

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Глава Реутова Станислав Каторов вручил ключи от квартир более чем 10 собственникам. Остальные получат их позже в плановом режиме. Всего в корпусе будут жить свыше тысячи семей. Он добавил, что за ходом строительства следили постоянно и благодаря этому работы удалось выполнить в срок — до Нового года.

Это было важно сделать перед Новым годом, чтобы жители начали получать ключи. К Новому году у них должно было произойти чудо, и оно произошло. Станислав Каторов

Фонд защиты прав дольщиков был создан в 2017 году. Как отметил представитель ГК «Гранель» Евгений Стародубцев, это изменило ситуацию. Он сказал, что проблемы могут быть разные — иногда у застройщика не хватает финансирования, иногда не удается решить проблемы с подключением к коммуникациям.

«Достраивать всегда тяжелее, чем строить с нуля. Очень важный момент — грамотно и правильно провести обследование объекта незавершенного строительства. От этого очень много зависит», — подчеркнул он.

Один из собственников, получивших ключи в «Новокосино-2», — блогер Михаил. После того как он попал в число обманутых дольщиков, он начал снимать видеообзоры на стройплощадки, где ведут работы при поддержке Фонда. По его словам, объекты возводят высокими темпами и даже частичная мобилизация не стала помехой.

«Что удивило: мобилизация не повлияла на темпы строительства. Думали, что повлияет, потому что людей мобилизуют, строители — не исключение, но все равно работы идут высокими темпами», — отметил мужчина.

Жители ЖК уже планируют ремонт и решают, как обустроят новые квартиры. По словам Станислава Каторова, достроить объект удалось благодаря работе команды правительства, губернатора Андрея Воробьева и добросовестного застройщика.