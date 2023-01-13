13 января 2023, 23:44
Дольщики долгостроя ЖК «Кирова, 17» в Домодедове начнут получать ключи в марте 2023 года
Дольщики ЖК «Кирова, 17» в Московской области начнут получат ключи от своих квартир в марте этого года. Дом в Домодедове уже подключили к коммуникациям.
Для получения квартир владельцам жилплощади следует вступить в реестр требований участников строительства. Документы нужно подать конкурсному управляющему до 10 февраля.
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Отметим, онлайн-встречу с собственниками квартир в долгострое провели представители конкурсного управляющего, Фонда развития территорий, Министерства жилищной политики Московской области и администрации округа.
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Изначально застройщик ООО «Гюнай» планировал завершить строительство ЖК «Кирова, 17» в первом квартале 2021 года, но из-за финансовых проблем не справился с обязательствами. После этого Министерство жилищной политики привлекло к проекту группу компаний «Страна Девелопмент», которая к декабрю прошлого года достроила объект, а январе этого его уже поставили на кадастровый учет.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дольщики
Город Домодедово
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