Подмосковье 13 января 2023, 23:44 Дольщики долгостроя ЖК «Кирова, 17» в Домодедове начнут получать ключи в марте 2023 года

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Дольщики ЖК «Кирова, 17» в Московской области начнут получат ключи от своих квартир в марте этого года. Дом в Домодедове уже подключили к коммуникациям.

Для получения квартир владельцам жилплощади следует вступить в реестр требований участников строительства. Документы нужно подать конкурсному управляющему до 10 февраля.

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Отметим, онлайн-встречу с собственниками квартир в долгострое провели представители конкурсного управляющего, Фонда развития территорий, Министерства жилищной политики Московской области и администрации округа.

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Изначально застройщик ООО «Гюнай» планировал завершить строительство ЖК «Кирова, 17» в первом квартале 2021 года, но из-за финансовых проблем не справился с обязательствами. После этого Министерство жилищной политики привлекло к проекту группу компаний «Страна Девелопмент», которая к декабрю прошлого года достроила объект, а январе этого его уже поставили на кадастровый учет.

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