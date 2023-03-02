Подмосковье 02 марта 2023, 13:19 Дольщики 5 долгостроев в Подольске получат квартиры в 2023 году

Читать 360tv в

Строительство пяти проблемных домов заканчивается в Подольске при помощи Фонда Московской области. После итоговых проверок подмосковного Главгосстройнадзора дольщики начнут получать долгожданные квартиры.

Три дома пройдут проверки уже в марте 2023 года. Это здания на 91 и 119 квартир на улице Спортивной, где квартиры ждут 207 жителей, а также долгострой на улице Серпуховской, 3А. Здесь ключи получат 266 человек.

В апреле итоговая проверка Главгосстройнадзора пройдет по улице Пионерской. В строящемся доме 115 квартир, которые ждут 128 человек.

К концу лета инспекторы проведут итоговый осмотр дома № 54 по улице Ватутина. В 17-этажном здании 272 квартиры, которые получат 70 владельцев.

Губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».