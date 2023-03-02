02 марта 2023, 13:19
Дольщики 5 долгостроев в Подольске получат квартиры в 2023 году
Строительство пяти проблемных домов заканчивается в Подольске при помощи Фонда Московской области. После итоговых проверок подмосковного Главгосстройнадзора дольщики начнут получать долгожданные квартиры.
Три дома пройдут проверки уже в марте 2023 года. Это здания на 91 и 119 квартир на улице Спортивной, где квартиры ждут 207 жителей, а также долгострой на улице Серпуховской, 3А. Здесь ключи получат 266 человек.
В апреле итоговая проверка Главгосстройнадзора пройдет по улице Пионерской. В строящемся доме 115 квартир, которые ждут 128 человек.
К концу лета инспекторы проведут итоговый осмотр дома № 54 по улице Ватутина. В 17-этажном здании 272 квартиры, которые получат 70 владельцев.
Губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.
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