Дольщики 20 жилых комплексов Подмосковья получат денежные компенсации | 360°

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Дольщики 20 жилых комплексов Подмосковья получат денежные компенсации

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Фонд развития территорий дополнительно утвердил выплаты гражданам, которые вложили средства в строительство жилых комплексов в Московской области.

За выплатами могут обратиться дольщики следующих комплексов:

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— ЖК «Московский», ЖК «Альянс», ЖК «Эстет», ЖК «Ренессанс» в г. о. Подольск;

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— ЖК «Жемчужина Островцов», ЖК «Березовая роща», ЖК «Родники» в Раменском г. о.;

— ЖК «Пушкинская слобода», ЖК «Новое Зимогорье», п. Лесной ул. Центральная, к. 12 и к. 15 в г. о. Пушкинский;

— ЖК «Сходня парк», мкр. Сходня, ул. Вишневая, д. 31 в г. о. Химки;

— 3-й мкр., ул. Локомотивная в Можайском г. о.;

— ЖК «Чеховский посад» в г. о. Чехов;

— ЖК «Звезда Томилино» в г. о. Люберцы;

— ЖК «Поречье» в Одинцовском г. о.;

— ЖК «Митино сити» в г. о. Красногорск;

— ЖК «Марьинский» в Богородском г. о.;

— ЖК «Литвиново сити» в г. о. Щелково;

— ЖК «Шемякинский Дворик» в г. о. Солнечногорск;

— ЖК «Новая Коломна» в г. о. Коломна.

Запись на выплату компенсаций производится только на официальном сайте Фонда или по телефону горячей линии: 8-800-7007-214

Недвижимость

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