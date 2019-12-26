Дольщикам ЖК «Солнечная система» в Химках выплатят компенсацию

Дольщики домов № 2 и № 7 жилого комплекса «Солнечная система» смогут получить компенсацию за квартиры и нежилые помещения площадью до семи квадратных метров, приобретенные по договорам долевого участия у обанкротившейся компании Urban Group. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Строительство домов по исходному проекту невозможно в связи с непосредственной близостью газопровода высокого давления и ЛЭП. При реализации проекта в целях соблюдения нормативов размещения жилых домов было бы необходимо внести изменения в проект планировки территории, изменить конфигурацию и «посадку» жилых домов. Это бы повлекло увеличение сроков строительства домов до четырех лет и потребовало дополнительного финансирования.

После вступления в силу решения арбитражного суда для восстановления прав дольщиков указанных домов ЖК «Солнечная система» будут применены механизмы Фонда защиты прав дольщиков.

Проведение независимой оценки стоимости квадратного метра и строительно-технической экспертизы находится на финальной стадии. После этого все собранные документы будут вынесены на наблюдательный совет Фонда. Выплаты компенсаций будут завершены весной 2020 года.

Компенсация будет рассчитываться индивидуально в отношении каждого дольщика и приобретенного им по договору долевого участия помещения, исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Выплата будет производиться в рублях на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра. Дольщики получат компенсацию по текущей рыночной стоимости квадратного метра, но не менее уплаченной стоимости договора долевого участия.