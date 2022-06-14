Дольщикам ЖК «Купавино» в Богородском округе вручили ключи от квартир

Один из самых масштабных семнадцатиэтажных проектов достроили в Богородском округе — все дольщики ЖК «Купавино» получили ключи от квартир спустя 8 лет ожидания.

Источник фото: телеканал «360»

Людмила Левушкина была дольщицей в ЖК «Купавино». Из Тюменской области женщина переехала в 2014 году. Женщина вложила все заработанные деньги, чтобы осуществить свою давнюю мечту — проживать ближе к столице в экологичном районе. Однако, строительство приобретенной двушки на десятом этаже для Людмилы затянулось на томительные годы ожидания длиною в 8 лет.

«Город небольшой, с чистой инфраструктурой, воздухом, природа, погода — для пенсии, думаю, самое то. Но получилось так, что застройщик у нас оказался не очень профессиональный и строительство затянулось на восемь лет», — говорит собственница квартиры в ЖК «Купавино» Людмила Левушкина.

Источник фото: телеканал «360»

Возведение масштабного проекта ЖК «Купавино» началось в 2013 году. Для его реализации привлекли денежные средства по договорам долевого участия. Однако, через пару лет строительство практически остановилось. Тогда правительство области взяло объект на особый контроль. Проверили застройщика на финансовую «чистоплотность». А ежедневный мониторинг скорости строительства и контроль графика работ привели к успешному результату.

«Мы очень рады тому, что эта история для почти 1200 дольщиков этого дома сегодня заканчивается. В шестнадцатом году планировалось завершить строительство этого дома, но в связи с финансовыми сложностями застройщик не смог реализовать этот проект в намеченные сроки, и правительству Московской области, министерствам пришлось привлекать внебюджетные источники финансирования для завершения строительства этого большого дома», — сказал заместитель начальника управления Министерства жилищной политики Московской области Андрей Любимов.

купавИсточник фото: телеканал «360»

Первая часть дома была введена в эксплуатацию в 2020 году. Вторая — в 2021, и финальная — в 2022 году.

«Это очень большой дом, нам пришлось вводить его секциями. Конечно, это общая победа, и я хочу сказать, некоторых мы видели со слезами, думаю, что радости», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Таким образом, в Богородском округе проблема обманутых дольщиков была решена на 90%. Напомним, что в 2018 году их количество составляло 2241 человек. На данный момент осталось 216. Полностью сданы ЖК «Ногинск» и ЖК «Купавино». На очереди — ЖК «Экоград — Обухово» и ЖК «Высокий берег».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году.