Подмосковье 29 декабря 2023, 16:02 Дольщикам ЖК «Юбилейный» в Реутове начали выдавать ключи от квартир

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Ключи от долгожданных квартир начали выдавать дольщикам ЖК «Юбилейный» в Реутове. Новоселье отпразднуют 479 семей.

В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили, что возводить жилой комплекс начала в 2017 году компания «Перспективные строительные технологии». Квартиры обещали сдать летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Дом достраивал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Все проблемные жилые комплексы достроили и ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, как всего за три года в регионе восстановили права 117 тысяч обманутых дольщиков.

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