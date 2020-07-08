Дольщикам ЖК «Белый город» и «Булатниково» в Подмосковье поможет новый застройщик

Почти 900 дольщиков жилых комплексов «Белый город» и «Булатниково» получат ключи от своих домов. Соглашение между подмосковным правительством и новым девелопером заключено. Более того, в Московской области появится новый микрорайон с детскими садами, школами, поликлиниками. Его возведут в Мытищах.

Подмосковный жилой комплекс «Белый город» дважды оставался без застройщика. Многое из того, что выглядит прилично, сделано руками дольщиков. Общими усилиями удалось достроить жилье для 25 семей.

Желающих помогать достраивать чужие объекты немного. Но дольщиков не оставили. Проблема покупателей таунхаусов — задача, которую решат до конца 2023 года.

ЖК «Белый город» обещают сдать полностью до 2023 года. Из 79 домов пока ввели только восемь.

«Дострой этих проблемных объектов берет на себя группа компаний „Инград“», — рассказала Инна Федотова, министр жилищной политики Московской области.

Обязательства уже прописаны. Соглашение между правительством Московской области и девелопером заключено.

«Мы все считаем, все просчитываем, оцениваем риски. У нас есть опыт. Мы достраивали уже проекты, которые были брошены. Работа к этому подписанию была проведена титаническая. И в первую очередь правительством Московской области. У нас нет никаких сомнений и опасений», — отметил Павел Поселенов, президент группы компаний «Инград».

Еще один проблемный комплекс, который возьмет на себя «Инград» — «Булатниково» в Ленинском округе. Семь корпусов жилого комплекса достроят к концу 2022 года.

Благодаря соглашению появится и масштабный новострой под Мытищами. Микрорайон — это не только жилье, но и детские сады, школы, поликлиники и тысячи рабочих мест. Сделку на 60,5 миллиарда рублей заключают здесь же. У пяти тысяч человек благодаря новострою появятся рабочие места.

«Проект реализуется по новому механизму. Это проектное финансирование и эскроу-счета. Он не привел и не приведет ни к появлению обманутых дольщиков, ни к появлению проблемных домов», — пояснил Артем Федорко, председатель правления банка ДОМ.РФ.

До появления эскроу-счетов дольщики по идее не были защищены. Подмосковные власти только за прошлый год помогли получить почти 20 тысяч ключей. За этот год в свои квартиры заедут 15,5 тысячи человек.