Подмосковье 17 мая 2023, 18:23 Дольщикам подмосковного ЖК «Малая Истра» рассказали о строительстве домов Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области

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Генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Вячеслав Бетин совместно с подрядчиком и техническим заказчиком провели совещание с дольщиками ЖК «Малая Истра». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики региона.

С жителями обсудили строительство домов № 20, № 22, № 24 и № 31, а также благоустройство жилого комплекса и передачу ключей владельцам квартир.

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ООО «Компания Промсервис» приступило к строительству ЖК в 2014 году, однако, компания не справилась с обязательствами и обанкротилась. В апреле 2021 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил достроить восемь домов первой очереди, а остальным дольщикам выплатить компенсации.

Первые четыре дома уже достроили, возведение второй половины продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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