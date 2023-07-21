Подмосковье 21 июля 2023, 11:03 Дольщикам Подмосковья расскажут об их правах на прямом эфире 27 июля Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Министерство жилищной политики Московской области проведет прямой эфир в Telegram-канале 27 июля в 14:00. На встрече представители ведомства ответят на вопросы по обеспечению прав дольщиков.

В трансляции примут участие представители министерства жилищной политики и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства региона.

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Все желающие могут до 12:00 26 июля направить интересующие вопросы на почту: mzhp_ds@mosreg.ru. Во время эфира спикеры ответят на них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе было 117 тысяч обманутых дольщиков. Из них 105,4 тысячи уже получили ключи от квартир или денежную компенсацию.

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