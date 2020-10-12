Дольщикам из Клина и Подольска назвали сроки достройки их домов

В правах восстановят еще 400 дольщиков из Подольска и Клина. Для этого завершат строительство комплексов «Решетниково» и «Симферопольский». Планируется, что работы выполнят в течение ближайших двух лет.

Этим займется Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья. Он и будет отвечать за достройку двух объектов.

Возведение жилого комплекса «Решетниково» остановилось пять лет назад. Расположен он в Клину, а ключей от своих квартир там ждут 43 дольщика, купивших их у компании «ТСТ Столица».

На сегодняшний день готовность этого жилого комплекса 80%. Однако, как сообщила пресс-служба Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Подмосковья, достроить еще потребуется 400 квадратных метров.

На эту работу фонд возьмет порядка восьми месяцев. В середине 2021 года он планирует передать ключи от квартир хозяевам Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

Не завершено и строительство комплекса «Симферопольский» в Подольске. Ключей от квартир там ждут 380 человек. Компания «Подольский ДСК» обанкротилась. Работы остановились четыре года назад.

Сегодня готовность жилых объектов варьируется от 65 до 95%, в зависимости от дома. Их сдадут дольщикам по мере готовности. Это сделают в течение ближайших двух лет — до 2022 года.

В ближайшее время состоятся встречи с дольщиками, на которых им расскажут о том, по какому графику выполнят все работы. Это отметил директор подмосковного Фонда защиты прав дольщиков Виталий Донченко.

В октябре фонд Подмосковья планирует начать необходимые процедуры по документальному сопровождению, экспертизе и проектированию ЖК „Решетниково“ и ЖК „Симферопольский“ и уже в следующем году выйти на строительную площадку Виталий Донченко.

А вскоре, через три года, в Подмосковье не останется обманутых дольщиков. Такую задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев по итогам встречи с президентом.

Следить за ходом возведения домов дольщики смогут онлайн. С прошлого года в Подмосковье стало работать новое приложение — «Подмосковные стройки». Оно размещено на интернет-портале «Добродел».