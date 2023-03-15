Подмосковье 15 марта 2023, 13:48 Выдача ключей дольщикам корпуса № 7 в ЖК «Симферопольский» началась в Подольске

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Проблема еще 60 дольщиков решена в Подмосковье. На этот раз ключи начали получать собственники квартир в корпусе № 7 жилого комплекса «Симферопольский» в поселке Быково.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова напомнила, что возводить ЖК «Симферопольский» начинала компания «Подольский ДСК». Позже застройщик был признан банкротом. Осенью 2020 года было принято решение достраивать дома, что и сделали с помощью Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области.

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Четыре дома уже введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет. На оставшихся двух завершаются строительные работы.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года.