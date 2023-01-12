Подмосковье 12 января 2023, 17:46 Дольщикам долгостроев в Клине и Звенигороде выплатят компенсации в начале 2023 года

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Дольщикам двух проблемных домов в Клине и Звенигороде предоставят компенсацию средств, которые они вложили в строительство объектов. Выплаты начались уже сегодня.

Ранее наблюдательный совет Фонда развития территорий принял такое решение по двум адресам. Речь шла о микрорайоне 3 корпусе 2 в Звенигороде Одинцовского городского округа и Лесной улице, 18 в рабочем поселке Решетниково в Клине.

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Подать заявление на выплату можно через личный кабинет на сайте фонда или почтой по адресу: Москва, Шарикоподшипниковская улица, 5, помещение 23. Подробнее о необходимых документах можно узнать по ссылке.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что решению проблем дольщиков и расселению аварийного жилья уделят особое внимание в 2023 году.

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