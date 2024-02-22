Подмосковье 22 февраля 2024, 15:00 Доля заявок для дистанционного голосования на выборах президента достигла 9,26% в Подмосковье Unsplash

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К 22 февраля 9,26% от всех избирателей в Подмосковье подали заявку на участие в выборах президента дистанционно. Сделать это можно через «Госуслуги».

Как рассказали в Мособлизбиркоме, подать заявку на дистанционное электронное голосование можно до 11 марта.

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Задать все интересующие вопросы и получить помощь можно по телефону «Службы заботы» ведомства 8-800-550-97-44.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Подробная информация о кандидатах и своем избирательном участке доступна в личном кабинете избирателя на Едином портале госуслуг. Кроме того, жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании.

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