Доля пожилых среди пациентов с коронавирусом выросла в Подмосковье

В Подмосковье растет число случаев коронавируса среди жителей старше 65 лет. Об этом на совещании с губернатором сказала заместитель главы Роспотребнадзора Марина Костина.

«По возрастной группе наибольший вклад дает взрослое дееспособное население и население старше 65 лет. Ежедневно на заболевших в возрасте 30-49 лет приходится 30%, 50-64 года — 27%, а 65 лет — более 22%. Причем от недели к неделе мы видим рост возрастной группы 65+ буквально по 1%», — сказала Марина Костина.

По словам Костиной, еще в сентябре пожилых жителей Подмосковья среди заболевших было 19%, сейчас в отдельные дни их доля составляет 25%.

По профессиональному статусу мы четко видим, что в группе риска у нас сотрудники офисов, государственных учреждений и так далее. Рост в этих группах по сравнению с предыдущей неделей составил более чем в два раза Марина Костина.

Костина рассказала, что на прошлой неделе среди пациентов с коронавирусом было чуть более 100 тех, кто работает в офисах или государственных учреждениях, на той неделе их уже больше 230.

Также растет число пациентов, которые работают в образовательных учреждениях.

«Мы отметили рост на этой неделе практически в полтора раза. Было зарегистрировано 170 случаев заболеваний только на этой неделе. При том, что на прошлой неделе их было всего 105», — отметила Марина Костина.

Что касается детей, то рост случаев среди них Костина не назвала значительным.