Подмосковье 26 июля 2023, 14:21 Доля малоинвазивных операций увеличилась в 3 раза с начала года в Подмосковье пресс-служба Мытищинской ГКБ

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Подмосковные врачи стали в три раза чаще прибегать к операциям, выполненным без полостных разрезов. Если в начале года доля таких вмешательств в регионе составляла 16%, то сейчас это уже 50%.

«Оснащение современной техникой и высокий уровень профессионализма наших врачей — это позволяет увеличивать количество малоинвазивных операций в Подмосковье. Доля таких хирургических вмешательств выросла более, чем в три раза с начала года — с 16 до 50%», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Например, гораздо больше малоинвазивных вмешательств стали выполнять в Мытищинской городской клинической больнице.

«Сейчас более 60% от числа всех наших операций проводятся малоинвазивным методом. Это как плановые, так и экстренные мероприятия. Наши хирурги успешно выполняют лечение грыж, дренирование абсцессов и жидкостных образований. 92% случаев удаления аппендицита в нашей больнице проводят лапароскопически», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Василий Сологубов.

В арсенале хирургов четыре видеоэндоскопа, что позволяет качественно и оперативно оказывать медицинскую помощь. В этом году больница в Мытищах получит еще две современные эндоскопические стойки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу региона, чтобы вывести услуги на более высокий уровень. Все 75 клиник перейдут на новый стандарт работы.