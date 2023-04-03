Подмосковье 03 апреля 2023, 02:57 Долгожительницу из Белоозерского поздравили с 90-летним юбилеем Глава Воскресенска Малкин лично поздравил с 90-летием жительницу Белоозерского Администрация городского округа Воскресенск

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Жительница Белоозерского Валентина Петрова отметила 90-летний юбилей. Поздравить долгожительницу приехал глава городского округа Воскресенск Артур Болотников, сообщила местная администрация во «ВКонтакте».

«Обаятельная, элегантная женщина, а какой ясный взгляд и осанка!» — отметил Болотников.

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Валентина Яковлевна родом из Ступино. Ее трудовая деятельность началась на Ступинском металлургическом заводе, там же она прошла обучение на шифровальщика. А потом Петрова решила уехать трудиться на Байконур. Последние 25 лет она работала на Научно-испытательном полигоне авиационных систем в Белоозерском.

Сейчас пенсионерка увлекается вязанием, а также много времени уделяет спорту. Валентина Яковлева каждый день занимается с гантелями и гимнастикой.

Глава Воскресенска Алексей Малкин приехал поздравить ветерана труда с подарком от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он пообщался с юбиляркой и пообещал ей проконтролировать вопросы по благоустройству подъезда и придомовой территории.