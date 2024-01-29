Подмосковье 29 января 2024, 20:48 Долгожительнице городского округа Мытищи исполнилось 104 года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Почетный гражданин Мытищинского муниципального района Татьяна Андреевна Максимовская отметила свой день рождения. Большую часть жизни она посвятила деятельности в партийных органах и Совете ветеранов.

От лица главы Юлии Купецкой поздравить и вручить памятные подарки приехала начальник управления территориальной политики и общественных коммуникаций администрации городского округа Мытищи Ольга Киселева.

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Встреча прошла за чашечкой чая в дружеской обстановке. Татьяна Андреевна рассказала о своей жизни, семье и людях, которые ее окружали. У нее есть замечательные внучка, правнуки и праправнуки.

«Я очень их люблю и горжусь ими, что они выросли и продолжают расти хорошими людьми», — отметила Татьяна Андреевна Максимовская.

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