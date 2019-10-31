Долгожданную детскую площадку открыли в Рошале. Там установили карусели и турники

Детский игровой городок открыли в городском округе Рошаль. Современная площадка — это подарок депутата Московской областной думы. Жители улицы Зеленая давно просили оборудовать игровую зону для детей — и в этом году их пожелания выполнили.

Еще недавно, чтобы поиграть на детской площадке, Яне Храмовой вместе с сыном Вадимом приходилось 15 минут идти до соседней улицы. В микрорайоне, где живет семья, малышам гулять было просто негде.

Источник фото: телеканал «360»

Все изменилось несколько месяцев назад. На месте пустыря сначала появилось основание площадки, а потом и аттракционы.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень хорошая площадка! Детям и горки, и где побегать. Противоскользящее хорошее покрытие, детям будет безопасно бегать, играть на площадке», — поделилась жительница г. о. Рошаль Яна Храмова.

Источник фото: телеканал «360»

Современный игровой городок — это подарок жителям Рошаля от депутата Московской областной думы Михаила Демидовича. Благоустроить территорию на улице Зеленая попросили сами жители. Они не раз обращались в администрацию городского округа с просьбой сделать площадку для детей.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

«Обустройство дворовых территорий происходит не только в центре городов, где можно все это красиво показать, знаково, но происходит и на окраине городов, там тоже живут люди и очень отрадно, сегодня я уже это отмечал, городская власть Рошаля не забывает о своих жителях на всей территории округа, занимается там, где действительно это нужно», — сказал депутат Мособлдумы Михаил Демидович.

Источник фото: телеканал «360»

Площадка включает в себя более 10 элементов: карусели, качели, горки и спортивные снаряды — турники, скамья для отжимания, брусья. Все аттракционы безопасные, это подтверждают соответствующие документы.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в этом году в городском округе благоустроили 17 дворовых территорий. Там, где проводились работы — оборудовали парковочные места, сделали освещение, озеленение, и конечно же, отремонтировали либо установили новые детские площадки.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта площадка у нас на самой окраине города находится. Так далеко от центра мы еще не устанавливали, это впервые у нас происходит. Поэтому хотелось бы поблагодарить нашего губернатора, правительство МО, МОД и лично М. А. Демидовича. Частный сектор, который здесь находится, достаточно населенный. Досуг проводить детям негде, поэтому по просьбе жителей было принято решение установить площадку именно здесь», — рассказал председатель Совета депутатов г. о. Рошаль Дмитрий Янин.

Источник фото: телеканал «360»

Администрация городского округа Рошаль, в свою очередь, оборудовала освещение на детской площадке. Также в планах сделать на улице Зеленой дорогу.