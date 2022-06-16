Долгострой ЖК «Северное сияние» в Рузе начнет заселение этой осенью

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко и представители застройщика ООО «Металер» Валерий Дородько и Игорь Попов 16 июня провели оперативное совещание на территории ЖК «Северное сияние».

Жилой комплекс состоит из 11 многоквартирных домов. Здесь расположено 430 квартир общей площадью более 25 тысяч квадратных метров.

«Не буду еще раз описывать судьбу и перипетии этого долгостроя. Напомню лишь, что администрация округа заключила муниципальный контракт на покупку в этом комплексе 76 квартир для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья», — сообщил глава округа.

Подрядчик выполнит ремонт квартир, подъездов и других необходимых для комфортного жилья зон. Планируется выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы переселить граждан как можно скорее.

На месте строительства обсудили первостепенные работы, их этапность и план-график выполнения. На совещании обсуждались проблемы, связанные ростом цен на материалы, и увеличение общей сметы как следствие.

«Будем искать пути преодоления всех проблем, чтобы долгожданные новоселья состоялись этой осенью», — подчеркнул Пархоменко.