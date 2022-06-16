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    16 июня 2022, 16:16

    Долгострой ЖК «Северное сияние» в Рузе начнет заселение этой осенью

    Анастасия Борискова

    Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко и представители застройщика ООО «Металер» Валерий Дородько и Игорь Попов 16 июня провели оперативное совещание на территории ЖК «Северное сияние».

    Долгострой ЖК «Северное сияние» в Рузе начнет заселение этой осенью

    Жилой комплекс состоит из 11 многоквартирных домов. Здесь расположено 430 квартир общей площадью более 25 тысяч квадратных метров.

    «Не буду еще раз описывать судьбу и перипетии этого долгостроя. Напомню лишь, что администрация округа заключила муниципальный контракт на покупку в этом комплексе 76 квартир для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья», — сообщил глава округа.

    Подрядчик выполнит ремонт квартир, подъездов и других необходимых для комфортного жилья зон. Планируется выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы переселить граждан как можно скорее.

    На месте строительства обсудили первостепенные работы, их этапность и план-график выполнения. На совещании обсуждались проблемы, связанные ростом цен на материалы, и увеличение общей сметы как следствие.

    «Будем искать пути преодоления всех проблем, чтобы долгожданные новоселья состоялись этой осенью», — подчеркнул Пархоменко.