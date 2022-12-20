Подмосковье 20 декабря 2022, 10:27 Долгострой ЖК «Народный» в Подольске получил разрешение на ввод

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию девятилетнего долгостроя в Подольске. Свои квартиры получат 296 дольщиков в ЖК «Народный».

Компания «Главградострой» должна была передать квартиры дольщикам еще в 2016 году, но своих обязательств не выполнила и была признана банкротом.

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Права застройщика были переданы Фонду защиты прав дольщиков Подмосковья, который возобновил строительство домов за счет средств федерального и регионального бюджетов. Работы завершили за несколько месяцев, и сейчас здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

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Решить проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье планируют до конца 2023 года. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев.

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