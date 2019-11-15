Долгострой «Восточная Европа» сдали в Щелкове. Квартиры получили 250 человек

В Щелковском округе ввели в эксплуатацию долгострой «Восточная Европа». Дольщики ждали свое жилье почти четыре года, сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Еще один корпус ЖК «Опалиха» достроили в Красногорске. Свои квартиры получат 700 человек Подробнее В эксплуатацию ввели корпуса № 1, 2, 3. «Благодаря вводу жилого комплекса, расположенного в деревне Большие Жеребцы городского округа Щелково, обеспечены права 250 граждан, которые ждали квартиры с декабря 2015 года», − отметила Инна Федотова. Строителем жилого комплекса являлась компания «Восточная Европа». Дольщики должны были получить квартиры в декабре 2015-го. Но из-за недостаточного финансирования работы шли с отставанием. Сейчас все недостатки устранили.