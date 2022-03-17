Долгострой в ЖК «Новокосино-2» планируют сдать раньше срока

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой Реутова Станиславом Каторовым провели встречу с дольщиками ЖК «Новокосино-2» и проверили ход строительства 16-го корпуса. Дом должны были ввести в 2023, однако есть планы завершить строительство уже в конце этого года.

Корпус 16 ЖК «Новокосино-2» станет первым в регионе долгостроем, возведение которого будут завершать по программе правительства Московской области и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Ключи от своих квартир в корпусе 16 ждут около 1500 человек. Сдать объект должна была группа компаний «ЭкспертСтрой», которая на сегодняшний день является банкротом.

«Несмотря на экономическую ситуацию, все работы проводятся в срок. Строительство идет по плану, пик работ придется на май», — сообщил Игорь Брынцалов.

Глава Мособлдумы добавил, что вопрос с восстановлением прав пострадавших дольщиков по-прежнему стоит на повестке дня в регионе.

«Программу не сократили, ее планируют реализовать в полном объеме. На федеральном уровне был принят ряд решений, которые затрагивают строительную отрасль. Для импортного оборудования ищется замена», — уточнил Брынцалов.

В Подмосковье по итогам 2021 года удалось восстановить права 20 тысяч дольщиков — 11,7 тысячи человек получили ключи, а 8,7 тысячи — денежные компенсации. С начала 2022 года восстановлены права 2,5 тысячи участников долевого строительства, вопрос по восстановлению прав еще 12,2 тысячи граждан будет решен до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют уменьшить влияние санкций на строительную отрасль.