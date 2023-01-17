Подмосковье 17 января 2023, 14:31 Долгострой в центре Щелкова введут в эксплуатацию в первом квартале 2023 года

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Премиальный жилой дом в центре Щелкова активно достраивает новый инвестор. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал года.

Жилой комплекс начали строить еще в 2008 году, но застройщик не справился с обязательствами и в 2015 году был признан банкротом. Спустя шесть лет для продолжения работ нашли нового инвестора, который сейчас активно завершает возведение дома.

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Передача объекта новому застройщику стала возможна после согласования на федеральном уровне. Инвестор предоставил свои предыдущие проекты, подтвердил финансовую состоятельность и отсутствие проблем с дольщиками.

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Сейчас объект активно достраивается. Жители новостройки получат практически полную автономность: здесь есть своя независимая теплоэлектростанция, большая подземная парковка, предусмотрены коммерческие площади. Большим подспорьем для молодых семей станет детский сад.

Дом строится на месте знаменитой Щелковской фетровой фабрики, которая выполняла кремлевские спецзаказы и была одной из визитных карточек города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение активнее сообщать дольщикам о ходе строительства их домов. Для этого будут проводиться встречи и вебинары.