Подмосковье 29 мая 2023, 16:53 Долгострой в микрорайоне Локомотивный в Поварове сдадут в конце 2023 года

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Долгострой в микрорайоне Локомотивный в Поварове введут в эксплуатацию в конце 2023 года. Туда планируют переселить 89 семей из аварийного жилья, которые должны были переехать еще в 2018 году.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с застройщиком на объекте. Сейчас строительная готовность дома составляет 82% — уже построен каркас здания и застеклены окна до 8-го этажа. Все работы планируется закончить в декабре.

«В городском округе Солнечногорск до конца года планируем переселить 929 человек из аварийного жилья», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийного жилья в регионе. В этом году в Подмосковье досрочно расселят дома, признанные аварийными до 2017 года, а после власти приступят к расселению жилья, признанного аварийным до 2022 года.

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