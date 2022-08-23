Долгострой «Некрасовский» в Звенигороде поставили на кадастр

Два с половиной года жилой комплекс «Некрасовский» в Звенигороде (Одинцовский округ) числился в реестре проблемных. Наконец, дольщики получили возможность оформить свои квартиры.

Пострадавшими по данному адресу были признаны 242 дольщика. В мае 2022 года жилой комплекс получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а теперь дом поставили на кадастровый учет. Это дает собственникам возможность полноценно распоряжаться своей недвижимостью: оформить права, продать, завещать или подарить квартиру. Объекту присвоен адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Некрасова, дом 27/8.

Участники долевого строительства должны были получить ключи еще в 2019 году, однако у застройщика ООО «Шервудстрой» возникли финансовые трудности, и он не смог сдать дом в срок. При содействии правительства Подмосковья компания смогла возобновить строительство ЖК «Некрасовский». Министерство жилищной политики региона контролировало процесс и помогало застройщику на всех этапах возведения объекта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об окончательном решении проблем обманутых дольщиков к 2023 году.