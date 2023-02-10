Подмосковье 10 февраля 2023, 12:10 Долгострой на улице Советской в Щелкове сдадут в 2023 году

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Главгосстройнадзор провел профилактический визит многофункционального жилого комплекса на улице Советской в Щелкове. Осмотр прошел по просьбе застройщика River House.

Специалисты Главгосстройнадзора проверили места общего пользования, помещение насосной, индивидуальный тепловой пункт, вентиляционные камеры, а также системы дымоудаления и противопожарной сигнализации. Если застройщик выполнит все рекомендации инспекторов, полученные на профвизите, срок итоговой проверки сократится с десяти до трех дней.

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На данный момент в ЖК ведутся отделочные работы, налаживается работа лифтов и устраивается фасад здания. В работе задействованы 173 специалиста.

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Строительство 20-этажного ЖК на 382 квартиры началось в 2008 году. Работы были заморожены в 2013-м и возобновились в 2021-м. Долгострой планируют сдать в 2023 году.

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