Эксклюзив 28 ноября 2022, 19:12 Долгострой на улице Кирова в Домодедове сдадут до конца года ГК «Страна Девелопмент» завершила работы на долгострое на улице Кирова в Домодедово Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Домодедове завершаются работы по сдаче долгостроя в эксплуатацию. Финальный этап контролирует компания «Страна-Девелопмент».

Долгострой расположен на улице Кирова, дом 17. Его возводили в течение шести лет. Сдачи в эксплуатацию ждут более 100 семей. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова отметила, что всего в доме — 1373 дольщика.

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«Проблема с объектом возникла в 2021 году, застройщик снизил темп, когда у него начались проблемы с финансированием», — рассказала она.

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По ее словам, ведомству крайне важна дальнейшая судьба дома.

Строительство дома началось в 2016 году. Однако спустя пять лет застройщик снизил темпы возведения объекта. Тогда губернатор Московской области вял ситуацию на контроль. Он поручил завершить строительство за два года. Доработку объекта доверили федеральной компании «Страна Девелопмент».

Президент «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков отметил, что компании удалось выполнить задачу раньше срока.

«Объект уже полностью готов. В ближайшие 20 дней мы полностью закончим, получим на него заключение о соответствии строительства и к концу года планируем получить акт ввода», — сообщил он.

Также Гайдуков сказал, что изначально объект планировали сдать за шесть месяцев, но в итоге работы завершили в два раза быстрее.

Всего от компании на долгострое были задействованы 260 человек. При этом это не первый подобный объект, который «Страна Девелопмент» берет в работу и успешно завершает раньше срока.