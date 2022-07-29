Долгосрочные тарифы позволят привлечь дополнительные инвестиции для ЖКХ Подмосковья

Подмосковье стало участником пилотного проекта по установке долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ. Это помогло привлечь 600 миллионов рублей инвестиций. Об этом рассказали в комитете по ценам и тарифам региона.

Сделать сферу ЖКХ привлекательной для инвесторов помогут новые механизмы работы. Один из них — консолидация объектов коммунальной инфраструктуры в границах городов и округов. Так, Подмосковье, Тюменская область и Татарстан стали участниками пилотного проекта по внедрению механизма установления долгосрочных придельных индексов роста платы за ЖКУ. Это позволило привлечь в сферу ЖКХ этих регионов 5,4 миллиарда рублей, а за три года в планах получить дополнительно 21,5 миллиарда.

Московская область при этом уже получила 600 миллионов, которые направили ресурсоснабжающим организациям. Их потратят на строительство новых водопроводов и теплотрасс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе программы социальной газификации в Подмосковье. Ее планируют завершить до конца этого года.