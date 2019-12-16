Долгопрудный выбирает МЦД. Новый вид транспорта позволил разгрузить автобусы округа

Московские центральные диаметры помогли разгрузить автобусы. Даже в часы пик пассажиры добираются до пункта назначения без задержек и с комфортом. Так, в Долгопрудном и по утрам в автобусах есть свободные места.

В Долгопрудном автобусы и маршрутки начинают развозить пассажиров очень рано. Еще задолго до рассвета на остановках суета: люди хотят добраться до станции МЦД «Долгопрудная». Насколько систематизировано это движение, решили проверить в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Обращаем внимание на пассажиропоток в утренние часы пик, на загруженность транспортных средств, чтобы они справлялись с нагрузкой, и не было заторов», — сказал старший инспектор ГКУ АПИ Денис Матвеев.

Источник фото: телеканал «360»

Больше 20 маршрутов ведут к станции МЦД «Долгопрудная». Людей на остановке действительно немало, поэтому едва автобус подъезжает, многие уже готовы толкаться. Однако делать это не приходится — даже сидячие места заполняются не все.

Несмотря на час-пик в автобусе достаточно свободно. А период ожидания транспортного средства, по словам пассажиров, составляет 3-5 минут — автобусы сейчас ходят регулярно, без задержек.

Источник фото: телеканал «360»

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Оказывается, с запуском МЦД пассажиропоток автобусов, едущих в Москву, уменьшился примерно на 5%. А к станции «Долгопрудная» наоборот — увеличился на 3%.

«В данный момент мы видим, что автобус свободный, в нем комфортно располагаются люди. Здесь тепло, хорошо. У перевозчика выполняемость рейса на данном маршруте более 85%», — отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Лаптев.

Источник фото: телеканал «360»

А к остановке у станции метро «Ховрино» подъезжают сразу несколько автобусов. Из каждого выходит больше количество людей — значит, все не зря. А весь маршрут занимает примерно 40 минут.