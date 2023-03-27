Подмосковье 27 марта 2023, 14:15 Долгопрудный и Ленинский стали самыми популярными округами для строительства загородной недвижимости

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В Подмосковье назвали самые популярные округа для строительства загородной недвижимости в первом квартале 2023 года. Комитет по конкурентной политике Московской области напомнил, что приобрести землю можно как у частных лиц, так и на аукционах.

С начала года самыми востребованными направлениями Подмосковья для покупки загородной недвижимости стали север и северо-восток. Так, в Долгопрудном зафиксировали растущий спрос на участки — на один лот 20 человек. В Ленинском округе эти показатели достигли 18 человек на лот, в Мытищах — 17, а в Истре — 16.

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«Востребованность участка зависит от его близости к столице или административному центру, наличия социальной инфраструктуры и транспортной доступности. Чем больше участок соответствует данным параметрам, тем выше на него будет спрос и итоговая стоимость на торгах», — отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Для участия в торгах жителям необходимо получить цифровую подпись в любом из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы и подать заявку. Ознакомиться со всеми объектами, выставленными на торги, можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый путепровод через железную дорогу в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года. Он разгрузит улицы от заторов и значительно улучшит ситуацию на дорогах.

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