Метро в пешей доступности появится у жителей Долгопрудного в 2023 году

Строительство новых дорожных объектов в Московской области, запланированных в этом году, будет выполнено в нужном объеме и без задержек, чтобы люди не сталкивались с транспортными проблемами, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В частности, уже до 20 мая будет решен вопрос с доступным сообщением между Шереметьево и Долгопрудным.

О проблемах с транспортной доступностью ранее рассказал один из сотрудников Шереметьево. По словам мужчины, сам он живет в Долгопрудном, но ездит в аэропорт на работу.

«С Шереметьево мы сверились: из Долгопрудного к ним на работу едут до 500 сотрудников, но, когда смотришь дорожную ситуацию, понятно, что озвученные проблемы всегда актуальны для всех жителей того или иного округа», — сообщила губернатору заместитель председателя подмосковного правительства Анна Кротова.

После этого, по ее словам, был сделан анализ работ, которые проводились для улучшения транспортной доступности городского округа Долгопрудный. В 2014 году была построена трасса М-11. В 2015 году с основной артерии — Лихачевского шоссе — была построена развязка, чтобы была возможность выезда на платную дорогу. В 2015 году было реконструировано само Лихачевское шоссе.

«Помимо этого, с 2014 по 2017 год было простроено три путепровода на МЦД: Хлебниково, Новодачная, Водники. В 2020 году завершилась реконструкция Дмитровского шоссе», — перечислила Кротова.

Также за пять лет в Долгопрудном отремонтировали 86 километров дорог и привели в порядок 68% всех дорог в округе. Это позволило проезжать по городу быстрее почти в два раза.

В 2019 году запустили МЦД-1 Лобня — Одинцово, пять станций дороги находятся на территории Долгопрудного. Кротова напомнила, что Долгопрудный является одним из двух городских округов Подмосковья, который является пилотом по брутто-контрактам в части пассажирских перевозок. Целью было улучшение транспортного обслуживания, а выручка от проезда идет в бюджет региона. Таким образом, перевозчик на ней никак не завязан. Результатом контракта, по словам Кротовой, стало улучшение работы: соблюдение рейсов и расписаний.

До 20 мая, как отметила зампред, путь из Долгопрудного в Шереметьево сократят на 10 минут.

Источник фото: телеканал «360»

Это станет возможным благодаря ликвидации лишних «лежачих полицейских» на улице Озерная, регулировке светофора и его модернизации на Новом шоссе, 1Б, смены схемы организации движения у дома 8А на Старом Дмитровском шоссе, а также переносе светофора у дома 51 на улице Московская.

Источник фото: телеканал «360»

«Второй этап — реконструкция, то есть это уже дорогостоящие мероприятия, связанные с подходами к путепроводу. Улицы Московская и Стародмитровское шоссе. Реконструкция двух дорог сократит проезд с 20 до 5 минут. Рассчитываем приступить к реконструкции в 2023 году», — уточнила Кротова.

Отдельно она обратила внимание, что Долгопрудный станет третьим городом Подмосковья, который в 2023 году будет иметь метро в пешей доступности. Сейчас оно уже есть в Котельниках и Красногорске.

Источник фото: телеканал «360»

Проект планировки на продление метро был утвержден правительством Москвы в 2019 году. Открытие станции «Физтех» запланировано в 2023 году. К запуску из Долгопрудного организуют прямые автобусные маршруты до этой станции.

«Да, формально метро — на территории Москвы, но более чем для 30 тысяч жителей Долгопрудного это пешая доступность», — сказала Кротова.