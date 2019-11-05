Долги за ЖКХ могут испортить Новый год жителям Подмосковья. Данные передадут в ФССП

Более 30 тысяч должников за жилищно-коммунальные услуги из Подмосковья не смогут поехать на отдых в новогодние праздники за границу. Для ограничения выезда должников Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области инициировало передачу реестра в Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Неплательщику может быть не только ограничен выезд за рубеж, но также вынесен запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем, арестованы банковские счета и имущество.

«Выяснить, входите ли вы в число должников, которым временно ограничен выезд за границу, можно в разделе „Банк данных исполнительных производств“ на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Попасть на сайт ФССП можно напрямую, либо через сайты Министерства ЖКХ и МосОблЕИРЦ, пройдя по специальной ссылке», — пояснили в пресс-службе регионального Министерства ЖКХ.

Как показывает практика, временное ограничение на выезд за пределы РФ является одной из самых эффективных мер по борьбе с задолженностью за услуги ЖКХ. Во избежание неприятных «сюрпризов» перед поездкой за рубеж лучше заранее, не менее чем за неделю, проверить информацию о состоянии лицевого счета и наличии задолженности в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ или в клиентском офисе Единого расчетного центра.