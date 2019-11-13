Долги за газ в Подмосковье стали меньше почти на 540 млн рублей

Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области за газ снижена на 537 миллионов рублей. Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии в правительстве региона.

В большинстве муниципалитетов обязательства по плану погашения задолженностей за топливно-энергетические ресурсы выполняются добросовестно. Но есть и округа-аутсайдеры. Среди них Солнечногорск, Щелково, Богородский, Дмитровский и Лосино-Петровский округа. Как рассказал зампред правительства Евгений Хромушин, в отношении районов-должников будут приняты самые жесткие меры. Например, приостановка госпрограмм.

«Отдельные муниципалитеты поручают до трех миллиардов рублей средств на строительство школ, стадионов, при этом они имеют долги перед Мосэнергосбытом в 200 миллионов рублей», — прокомментировал Хромушнин.

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А в Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что по каждому из этих муниципалитетов состоялся предметный разговор. Его итог: представители округов должны наладить платежную дисциплину в самые короткие сроки.