Подмосковье 06 апреля 2023, 14:45 Долги по зарплате выплатили еще 1300 жителям Подмосковья

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Жители Подмосковья получили около 70 миллионов рулей задолженности по зарплате. Они ждали средства два месяца. Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, долги выплатили более чем 1300 работникам.

«В Подмосковье была погашена значительная сумма задолженности по зарплате более 1300 работникам. Общая сумма составила около 70 миллионов рублей. Это хорошая новость для работников, которые два месяца ждали свои заработанные деньги», — сказал глава министерства Людмила Болатаева.

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Проблему долгов по зарплате и других кризисных ситуаций каждый месяц рассматривают в рамках штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения. В министерстве добавили, что с начала года права на оплату труда восстановили свыше четырех тысяч человек, они получили свыше 180 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе — негативным.

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