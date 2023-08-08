08 августа 2023, 12:59
Долги по зарплатам на 221 миллион рублей погасили под контролем правительства Подмосковья за полгода
За полгода в Подмосковье долги по зарплатам выплатили более 5,5 тысячи работникам. Общая сумма задолженностей составила 221 миллион рублей. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве социального развития Московской области уточнили, что права работников восстановили в Воскресенске, Электростали, Дубне, Подольске, Рузе, Жуковском, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Красногорске, Наро-Фоминске и Котельниках.
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«Вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, находятся на особом контроле в правительстве Московской области», — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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Зарплаты
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