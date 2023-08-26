26 августа 2023, 00:08
Долги по аренде за землю и имущество снизились на 533 миллиона рублей в Подмосковье за год
За год задолженность по арендной плате за землю и имущество в Московской области снизилась на 533 миллионов рублей. Вопрос обсудили на расширенном совещании в Доме правительствеа.
«Хочу сказать, что практически по всем показателям у нас хорошая динамика, и в этом заслуга, безусловно, командной работы», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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По ее словам, объем работы по взысканию долгов увеличился в Клину, Кашире, Дубне, Люберцах, Солнечногорске и Чехове.
С начала года поступления от аренды и продажи земли в регионе составили 12,8 миллиарда рублей. Это на 1,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего пришло из Лосино-Петровского — 60,8 миллиона рублей, Королева — 99,1 миллиона, Зарайска — 51,8 миллиона и других.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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