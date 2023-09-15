Подмосковье 15 сентября 2023, 13:00 Долги по аренде за госимущество снизились на 640 миллионов рублей в Подмосковье за год Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

За год долги по арендной плате за землю и имущество в Подмосковье снизились на 640 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений.

«Одна из основных задач, которая стоит перед муниципальными органами по управлению имуществом, — снижение задолженности по арендной плате за недвижимость. Это ведет к увеличению доходной части местного бюджета», — напомнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реклама

В результате принятых мер в рамках как досудебной, так и исковой работы, в бюджет поступило 640 миллионов рублей.

За три года в Подмосковье удалось снизить задолженность по арендным платежам на 1,6 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».