Долгая счастливая жизнь старой шины. Почему не нужно выбрасывать покрышки куда попало
Жителю подмосковного Дзержинского, фитнес-тренеру Артему Лазареву — 21 год. Купив новую резину, законопослушный молодой человек намаялся со своими старыми колесами, не зная, куда их пристроить. Какова же была радость Артема, когда прямо напротив своего дома он увидел контейнер с надписью — «бесплатный прием б/у шин».
В Московской области установили огромные синие контейнеры, предназначенные специально для приема старых покрышек. Старые шины не нужно выбрасывать, а то они будут разлагаться 200, а то и больше лет. Из спецконтейнеров старые покрышки попадают на завод и потом из них получаются какие-то полезные вещи.
Предприятие по переработке резины находится здесь же — в Дзержинском. Сейчас здесь готовы к переработке три тысячи тонн старых покрышек. Кстати, их можно привезти на завод и самостоятельно.
А если у какой-нибудь организации скопится более 100 шин, сотрудники предприятия сами приедут и заберут их бесплатно. А потом начнут разбирать на составляющие.
«В каждой шине не только присутствует резина, но также еще есть металлокод, текстильный код, примерно 40 процентов от общего объема», — сказал руководитель отдела завода по переработке шин Игорь Кузнецов.
Артем даже не мог предположить, что получившуюся резиновую крошку он видит практически каждый день. Из нее сделано покрытие в спортзале, где он тренируется.
Кстати, Артем профессионально занимается пауэрлифтингом, и скоро примет участие в чемпионате мира. А его старые покрышки теперь прослужат не один год в спортивных залах.