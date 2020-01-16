Долг за топливно-энергетические ресурсы снизился за год на 1 млрд рублей в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги по долгу за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Заседание с главами городских округов провел заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, за 2019 год наблюдается положительная динамика. Долг к концу года снизился на один миллиард рублей по сравнению с 1 января 2019 года.

Он поблагодарил глав муниципалитетов, которые выполнили плановое задание. И поставил задачу главам округов из «красной зоны» сделать все необходимое для улучшения динамики.

Так, в «красной зоне» оказались 12 округов. На верхних строчках — Солнечногорск, Красногорск, Химки.

А среди лидеров по положительной динамике назвали округа: Королев, Дмитровский, Богородский, Можайск, Домодедово, Люберцы.