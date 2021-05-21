Долг за электричество в Подмосковье сократится на 1,4 млрд рублей к 2022 году

В Подмосковье утвердили график погашения долга предприятий ЖКХ за электричество. Документ подписали зампред правительства Московской области Евгений Хромушин и заместитель генерального директора ПАО «Интер РАО» Дмитрий Орлов.

Евгений Хромушин отметил, что графики погашения долга за электричество подписывают каждый год. Эту процедуру повторяют, чтобы достичь прогресса в вопросе повышения платежной дисциплины по оплате ресурсов. В этой работе правительство региона тесно взаимодействует с муниципальными властями.

«Подписанный документ дает нам уверенность, в том, что планы по сокращению задолженности областных предприятий ЖКХ за электроэнергию будут выполнены, задолженность к началу 2022 года должна быть сокращена на 1,4 миллиарда рублей», — заявил Хромушин.

Сейчас общая сумма долга за электричество в Подмосковье составляет 4,7 миллиарда рублей, к январю следующего года она снизится до 3,3 миллиарда рублей.

Снижать сумму долга подмосковным предприятиям помогает то, что темпы роста оплаты за электричество компаниями превышают темпы поставки электроэнергии.

Министерство энергетики Подмосковья контролирует соблюдение графика выплат. Для этого создаются межведомственные комиссии.