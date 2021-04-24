Большой областной субботник прошел в Балашихе. Коллектив культурно-досугового центра «Заря» привел в порядок монумент в сквере Героев Отечества в микрорайоне Заря. К ним присоединился и лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Балашиха — стремительно растущий город», депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев

«Во всем Подмосковье проходят субботники, и в преддверии Дня Победы особенно важно привести в порядок мемориалы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Это наш долг — помнить о тех, кто совершил великий подвиг, ценой невероятного героизма защитил нашу Родину. Мы должны сохранить эти памятники для будущих поколений. И для нас проведение субботника на территории сквера — это способ отдать дань памяти и уважения нашим героям», — подчеркнул Вячеслав Фомичев.

Фото: Константин Роик

Памятный знак «Герои Отечества. Наша гордость. Наша Слава» был торжественно открыт вместе со сквером Героев Отечества 9 мая 2020 года, в день 75-летия Победы. На гранитных плитах памятника золотыми буквами выбиты имена героев Советского Союза, Социалистического Труда, Российской Федерации, проживавших, работавших в военном городке, позже получившем название Заря, а также служивших в главных штабах войск ПВО и Военно-воздушных сил в период их размещения в Балашихинском районе. На памятнике высечены имена 44 героев, среди которых маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, главный маршал авиации СССР, дважды Герой Советского Союза Александр Колдунов, ас-истребитель Великой Отечественной войны, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Евгений Савицкий и другие.

Памятник был установлен по инициативе ветеранов Вооруженных сил, проживающих в микрорайоне Заря. Предложение создать монумент и разбить сквер поступило в ходе выездного совещания председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и главы Балашихи Сергея Юрова в 2019 году. На создание памятника были выделены средства из муниципального бюджета Балашихи.

На территории городского округа расположено 48 памятников и мемориалов, шесть из них являются объектами культурного наследия.