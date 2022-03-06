Документы, работа и выплаты. Как помогают жителям Донбасса в Мытищах

Врио главы Мытищ Юлия Купецкая провела встречу с эвакуированными жителями Донбасса. Она рассказала, что власти городского округа готовы оказать им всестороннюю помощь.

Все собравшиеся на встрече были вынуждены покинуть свои дома, оставить хозяйство, бросить работу и спасаться.

«Начали бомбить 16 числа, жена сильно разволновались и 18 февраля мы поехали в Россию», — рассказал «360» один из беженцев.

Многие не стали дожидаться централизованной эвакуации из Донбасса, так как им было куда уехать. У большинства в Мытищах есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали до начала конфликта. Но несмотря на это, помощь беженцам нужна.

«Учитывая, что вы приехали сами, мы хотели вас увидеть, даже если вы проживаете у родственников, конечно у вас возникают вопросы по оформлению ваших детей в наши сады и школы, в оформлении пособий, но и в целом, оформлении вас на территории Московской области», — сказала во время встречи с приехавшими из Донбасса временно исполняющая полномочия главы г. о. Мытищи Юлия Купецкая.

У каждого из присутствующих были свои вопросы, касающиеся временной регистрации, гражданства, трудоустройства и оформления денежных пособий. Жители Донбасса не знают, сколько времени они проведут в Мытищах, и хотят как можно скорее вернуться домой.